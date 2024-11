Lingua blu, l’epidemia si allarga «Pecore morte in numerosi ovili» 

Si allarga anche negli ovili quartesi l’epidemia di lingua blu. Dopo le prime ordinanze dei giorni scorsi, arrivano altri provvedimenti a seguito dei sopralluoghi dei veterinari che hanno riscontrato in un altro allevamento capi morti e malati. Non è la prima volta che i pastori hanno a che fare con la blue tongue che però sembra non avere colpito mai così duro come quest’anno.

«Purtroppo è un dramma che sta interessando tutti gli allevatori» spiega Raffaele Sitzia che ha l’allevamento nella zona di via San Martino, «e che non ha risparmiato neanche noi. Non abbiamo agnelli e tutti i giorni siamo costretti a fare i conti con i capi morti. Altri invece, tanti, sono malati». Certi giorni è la disperazione a prendere il sopravvento, «ci sono stati tanti parti andati male ed è straziante vedere le pecore morire così. Ci sono state altre stagioni di epidemia ma forse mai come questa volta, così tanti contagi. Ma cosa possiamo fare? Andremo avanti anche questa volta». Tra mille dubbi sul futuro, «non è stato definito nemmeno quanto daranno di conguaglio del latte. E poi non abbiamo acqua per l’irrigazione, è davvero un anno da dimenticare».

Come per l’altro caso, anche la nuova ordinanza, prevede che, vista la grande emergenza, gli allevatori possano seppellire le carcasse nei terreni di proprietà provvedendo a scavare una fossa seguendo tutte le regole. Tra queste soprattutto la lontananza dalle falde acquifere.

