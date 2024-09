Lingua blu, l’avanzata del virus 

In molti ci avevano sperato. Per i più esperti, invece, era solo questione di tempo. Dopo aver messo in ginocchio centinaia di aziende zootecniche in tutto il territorio regionale, il virus della lingua blu è arrivato anche nel Parteolla con i primi focolai segnalati a Donori e Serdiana . Solo sfiorato, per il momento, il territorio di Dolianova .

«Prevenzione inutile»

«Mi sono già morti 150 capi su un totale di 1.000 pecore», racconta Matteo Spada, giovane allevatore di Donori: «Gli aborti provocati dal virus sono oltre 200. Ogni giorno che passa si ammala qualche altro animale. Un disastro».

«Il virus è arrivato anche da noi – confermano Barbara Follesa e Alessandro Sannia, giovane coppia di Serdiana con un mini caseificio annesso all’allevamento di ovini – abbiamo già trovato alcune pecore morte ma ciò che preoccupa di più è l’alta percentuale di aborti. La malattia ha colpito anche questa volta nonostante l’adozione da parte nostra di tutte le misure di prevenzione: repellenti e protezione notturna degli animali».

Due casi sospetti anche a Dolianova dove la situazione è continuamente monitorata: «Non ci facciamo illusioni – sottolinea l’assessore all’agricoltura Chicco Fenu – il virus è arrivato nel Parteolla, i casi sono sotto osservazione. Nel frattempo continueremo ad adottare le misure standard per la protezione degli animali». Una lotta che però sembra persa in partenza.

Prodotti introvabili

Il sierotipo rilevato quest’anno è di un ceppo diverso rispetto a quelli per cui esistono i vaccini. Il territorio più colpito rimane, per ora quello di Donori, con oltre 250 pecore morte su un totale di 3.000 capi e una percentuale di aborti che sfiora il 25 per cento.

«Siamo punto e a capo», dice sconsolato Salvatore Melis, allevatore e vicesindaco di Donori: «Temiamo che con l’abbassamento delle temperature si raggiungerà il picco della malattia. Come Comune, a metà agosto, abbiamo cercato di stanziare qualche risorsa per aiutare gli allevatori ad acquistare i repellenti ma siamo stati bloccati dalla Regione: ci hanno detto che non è compito nostro. Abbiamo perso 10 giorni preziosi: la disinfestazione non ha avuto gli effetti sperati. Il virus purtroppo non aspetta i tempi della burocrazia».

Contro le falle del sistema punta l’indice anche Matteo Spada: «La malattia è presente in Sardegna ormai da 25 anni e niente è stato fatto. Ogni anno dobbiamo affrontare la stessa situazione. C’è una rigida procedura per l’uso dei repellenti anti insetti. Io la seguo alla lettera. Peccato però che i prodotti da utilizzare non siano più reperibili nelle rivendite autorizzate. Ho chiamato tutte le farmacie della Provincia. Nessuno ha a disposizione i repellenti. La Asl inoltre ci proibisce di tenere in azienda anche una sola dose di antibiotico per i casi più gravi. Una beffa»

RIPRODUZIONE RISERVATA