Lingua blu, l’allarme «Aziende da difendere» 

Allerta massima sulla diffusione della lingua blu nel Nord Sardegna, in particolare in Gallura. Seppure il fenomeno sia ancora circoscritto, resta alta la guardia per gli allevatori di bovini, con un occhio puntato alla movimentazione. Sul tavolo il problema della movimentazione e della vendita degli animali, ma anche le campagne di profilassi, il conseguente approvvigionamento delle dosi di vaccini e il sistema dei ristori per le imprese colpite.

I costi di produzione

Dal mondo delle campagne c’è sempre la richiesta, dunque, di attenzione alla circolazione dei bovini anche perché, sottolineano gli allevatori di Coldiretti, «avere gli animali fermi vuol dire non incassare e, al tempo stesso, sostenere ulteriori spese. Questo soprattutto in un momento storico in cui i costi di produzione sono molto alti, compresi quelli di acquisto di foraggere in ulteriore aumento, considerata l’annata siccitosa e di conseguente scarsità di pascoli». Situazione che sta portando gli allevatori ad acquistare più mangime.

La campagna vaccinale

«Siamo vigili sul territorio per capire come stanno evolvendo i contagi di blu tongue per i nostri allevamenti bovini», sottolinea il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Antonello Fois, «e siamo sempre attivi nel collaborare con tutte le istituzioni preposte per sostenere il lavoro dei nostri allevatori che hanno programmato le vendite degli animali e fronteggiano tanti problemi legati ai costi di produzione». Questa, aggiunge, «ormai è una malattia che colpisce ogni anno, a varie ondate, i nostri capi di bestiame ed è per questo che bisogna continuare a garantire al massimo la profilassi, la gestione delle campagne vaccinali e la movimentazione dei capi, senza dimenticare i ristori per le imprese colpite».

L’intervento atteso

Intanto da Coldiretti Nord Sardegna arriva anche la richiesta, «di rilanciare sul bando dei riproduttori bovini», dice il direttore Ermanno Mazzetti. «Si tratta di un intervento che è molto atteso dai nostri allevatori e che consente loro un ulteriore aiuto in un momento come questo».

