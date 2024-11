Lingua blu, la Regione avverte i veterinari: «Troppi capi morti» 

Viste le temperature, è difficile che il fuoco si spenga presto. L’ultimo report dell’Istituto Zooprofilattico (aggiornato al 28 ottobre) registra 3.706 focolai di Lingua blu; quasi 169mila capi malati e 44.445 morti. Un numero, quest’ultimo, che più o meno è lo stesso dell’epidemia di due anni fa, ma il problema è che – mentre il numero dei contagi non accenna a calare – la morìa sta avvenendo in un lasso di tempo ben più ristretto. Un numero gonfiato, secondo la Regione, la quale, invece di riflettere sui (propri) ritardi nell’avvio della scorsa campagna di vaccinazione, incautamente accusa i veterinari di ingigantire gli effetti ultimi dell’epidemia.

Oltre al danno la beffa

Uno schiaffo per i Servizi veterinari territoriali, che in questa emergenza sono in prima linea con un organico ridotto ai minimi termini: poco più di 200 veterinari che devono occuparsi di 3 milioni e 200mila ovini (ai quali si aggiungono 300mila bovini e 180mila suini). Truppe allo stremo che ogni santo giorno visitano le aziende, fanno i prelievi, controllano i capi con sospetto di malattia, valutano quelli sofferenti e contano quelli che muoiono, annotando e registrando ogni cosa.

Il rimprovero

Ebbene, proprio tutto questo annotare pare non piaccia al Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione che, con una nota lunga due pagine inviata ai Servizi territoriali, sgrida i veterinari con un rimprovero piuttosto curioso: attenzione, state registrando troppi capi morti. Ma cosa c’è scritto esattamente nella nota inviata dal servizio che fa capo all’assessorato alla sanità? “Chiarimenti e raccomandazioni per quanto concerne la registrazione dei capi morti”, è la premessa della lettera che, facendo riferimento alla piattaforma di raccolta dei dati (comunicati peraltro dagli stessi veterinari), rileva le «talvolta notevoli differenze tra i valori riportati nelle diverse Asl»; nonché, «in alcuni territori», tra diversi focolai, «valori di mortalità per malattia di gran lunga superiori alla mortalità media nei diversi territori, con valori percentuali superiori anche al 30% e un numero assai rilevante di capi morti».

La banca dati

Sintetizzando, secondo il servizio della Regione, i veterinari stanno gonfiando i dati sulle pecore uccise dalla Lingua blu. E infatti, incredibile ma vero, per i professionisti che stanno affrontando quest’ennesima epidemia nelle campagne dell’Isola, arriva subito la lezione su come si fa una registrazione corretta. Insomma, vanno registrati «come capi morti» solo quelli «morti a seguito della malattia», escludendo «pertanto tutti i casi di morte non imputabili nello specifico a infezione da Blue tongue». Una raccomandazione che si ritiene necessaria perché «nel caso in cui non si considerasse comunque con la debita attenzione tale aspetto, si rischierebbe inevitabilmente la registrazione», nella banca dati, «di numeri non sempre corrispondenti alla realtà».

Questione di ristori

E mentre si manda l’avviso anche ai dirigenti dei Servizi territoriali perché facciano «le necessarie verifiche», in chiusura della nota si capisce il perché dell’avviso. «Le situazioni rilevate», è scritto, «si riferiscono a considerevoli aspetti che potrebbero incidere, entro breve, anche su eventuali indennizzi da erogare». In sintesi: più capi morti registrate voi veterinari, più ristori dobbiamo pagare.

