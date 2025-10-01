VaiOnline
Il caso.
02 ottobre 2025 alle 00:29

Lingua blu, in Sardegna rilevato un nuovo sierotipo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo sierotipo del virus della blue tongue è stato rilevato in Sardegna. Ieri l’ha confermato l'assessore regionale all'Agricoltura, Gian Franco Satta, prima di essere ascoltato in commissione Agricoltura sui ristori per i danni alle aziende nel 2024. Si tratta del sierotipo 5, «finora mai rilevato nel nostro Paese e in Europa, e presente solo negli Stati Uniti». In ogni caso, ha assicurato la situazione è al momento sotto controllo: «L'anno scorso, al primo ottobre registravamo 66.000 capi morti da lingua blu, oggi ne contiamo solo 1.600. Il fatto che sia stata rilevata una nuova variante ovviamente ci preoccupa, ma i dati in questo momento ci confortano. Anche perché la campagna massiva di vaccinazione ha dato certamente i suoi risultati».
Quanto agli indennizzi del 2024 per gli allevatori colpiti: «Portiamo all'attenzione della commissione una delibera di Giunta che prevede lo stanziamento di 26 milioni di euro, dove definiamo un indennizzo di 300 euro a capo morto, in luogo dei 180 che erano stati riconosciuti per la blue tongue 2023». Per quanto riguarda invece gli aiuti per il calo di produzione, «saranno assicurati 8 euro a capo - ha spiegato Satta - invece dei 4,5 che venivano riconosciuti nel 2023. È un risultato importante che dà fiducia al comparto».
Novità anche sulle modalità di erogazione degli aiuti: «Le risorse arriveranno subito alle aziende, non si aspetterà quindi la chiusura del bando, ma saranno fondi dati a sportello. L'allevatore, attraverso una procedura semplificata, dovrà solo accettare la formulazione proposta dall'agenzia Laore incaricata a gestire le risorse».

Ieri la commissione ha dato parere favorevole alla delibera che ora potrà tornare in Giunta per l’adozione definitiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 