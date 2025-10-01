Lingua blu, in Sardegna rilevato un nuovo sierotipo 

Un nuovo sierotipo del virus della blue tongue è stato rilevato in Sardegna. Ieri l’ha confermato l'assessore regionale all'Agricoltura, Gian Franco Satta, prima di essere ascoltato in commissione Agricoltura sui ristori per i danni alle aziende nel 2024. Si tratta del sierotipo 5, «finora mai rilevato nel nostro Paese e in Europa, e presente solo negli Stati Uniti». In ogni caso, ha assicurato la situazione è al momento sotto controllo: «L'anno scorso, al primo ottobre registravamo 66.000 capi morti da lingua blu, oggi ne contiamo solo 1.600. Il fatto che sia stata rilevata una nuova variante ovviamente ci preoccupa, ma i dati in questo momento ci confortano. Anche perché la campagna massiva di vaccinazione ha dato certamente i suoi risultati».

Quanto agli indennizzi del 2024 per gli allevatori colpiti: «Portiamo all'attenzione della commissione una delibera di Giunta che prevede lo stanziamento di 26 milioni di euro, dove definiamo un indennizzo di 300 euro a capo morto, in luogo dei 180 che erano stati riconosciuti per la blue tongue 2023». Per quanto riguarda invece gli aiuti per il calo di produzione, «saranno assicurati 8 euro a capo - ha spiegato Satta - invece dei 4,5 che venivano riconosciuti nel 2023. È un risultato importante che dà fiducia al comparto».

Novità anche sulle modalità di erogazione degli aiuti: «Le risorse arriveranno subito alle aziende, non si aspetterà quindi la chiusura del bando, ma saranno fondi dati a sportello. L'allevatore, attraverso una procedura semplificata, dovrà solo accettare la formulazione proposta dall'agenzia Laore incaricata a gestire le risorse».

Ieri la commissione ha dato parere favorevole alla delibera che ora potrà tornare in Giunta per l’adozione definitiva.

