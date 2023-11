«Lingua blu, il virus sta mutando» 

Allarme blue tongue negli allevamenti di Guspini: i focolai registrati nelle campagne sono a Terra Moi dove numerose aziende di ovini registrano stragi di pecore e agnelli a causa del virus. Gli allevamenti di Salvatore Tidu, Gianfranco Carta, Roberto Tuveri, Serafino Luca Lai, Paolo Lisci, Antioco Lai, Lionello Mura e Nicola Stefano Tuveri sono falcidiati dalla ripresa dell’epidemia.

I ceppi

La distribuzione del virus appare non omogenea, nelle campagne di Guspini si concentra solo in alcune zone. A lanciare l’allarme è Roberto Tuveri presidente della cooperativa L’armentizia Moderna che riunisce circa 250 allevatori del territorio. «I focolai registrati in paese sono tanti, molti allevatori non lo vogliono dire e non si capisce il perché. Alcuni s’illudono di ricevere indennizzi, anche se non si se arriveranno né tanto meno il loro valore. Stiamo attendendo la risposta del centro di sperimentazione per capire quale ceppo del virus stia provocando la moria di pecore. Ormai sono 27 i ceppi di questo virus che con il vaccino non scompare, ma cambia, generando altre varianti, quella attuale sembra particolarmente aggressiva».

A 20 anni dalla comparsa della malattia che colpisce ovini e caprini, gli allevatori continuano a vivere le stesse difficoltà. Gli ovini presentano i sintomi della malattia che si manifesta con più facilità sulle pecore giovani e anche sugli agnelli, in particolare nei capi non vaccinati, spesso i sintomi non sono uguali, hanno manifestazioni diverse e contraddittorie. «Siamo in costante contatto con l'Istituto zooprofilattico di Sassari e i nostri laboratori stanno vagliando periodicamente le analisi. I casi finora riscontrati talvolta sono contraddittori e si è chiesto un parere all'Istituto zooprofilattico di Teramo per meglio capire l’origine dell’epidemia. Attualmente, malgrado si sia provveduto alla vaccinazione, il morbo resiste in certe zone dove la zanzara riesce a proliferare diventando un veloce mezzo di propagazione», conclude il presidente Tuveri. Il contagio preoccupa in particolare i giovani imprenditori che hanno paura delle conseguenze di un’epidemia che con il passare dei giorni colpisce nuovi allevamenti.

