Lingua blu, il virus riprende a correre 

Nell’Isola il virus della blue tongue ha rialzato la testa. La febbre catarrale che per anni ha fatto strage tra gli allevamenti ovini regionali, preoccupa sempre di più imprese e veterinari. I contagi, infatti, sembrano non fermarsi e l’allarme – rosso - potrebbe suonare da un momento all’altro. Ora a denunciare una situazione sempre più critica e pericolosa è Copagri Sardegna, che sollecita un intervento «urgente» della Regione.

L’emergenza

«La lingua blu che colpisce gli ovi-caprini sino a provocarne la morte, ma che indirettamente colpisce anche i bovini, ha ripreso a correre», afferma Giuseppe Patteri, presidente regionale di Copagri, «gli ultimi dati dell’Istituto Zooprofilattico parlano di 75 focolai con 1.095 casi registrati e 166 capi morti». La mappa dei focolai, seppur lontani dai dai picchi registrati oltre venti anni fa, quando nel biennio 2000-01 la lingua blu si trasformò in una piaga colpendo quasi 1,4 milioni di ovini e uccidendone oltre 260mila, non risparmia praticamente alcun territorio. Diversi casi sono stati registrati nella zona di Sassari, in Gallura, nel Nuorese, in Ogliastra, nel Medio Campidano e anche nel Cagliaritano.

Lo scenario

«Lo scorso 21 giugno abbiamo indirizzato una nota all’assessora regionale all’agricoltura, Valeria Satta e a quello alla sanità, Carlo Doria, per avere, dopo tanto silenzio, aggiornamenti circa la situazione», prosegue Giuseppe Patteri, «nessuna risposta, nonostante avessero assunto l’impegno dell’apertura di un tavolo permanente di crisi. Non conoscevamo e non conosciamo quanti focolai si sono manifestati nel 2022 e quanti dal primo gennaio 2023. Non sappiamo quanti allevamenti sono stati interessati, quanti capi hanno manifestato sintomi e neanche quanti ne sono morti».

Il pericolo che un’epidemia possa esplodere è verosimile, per questo Copagri chiede un incontro con la Regione per conoscere nel dettaglio la situazione. «Non possiamo semplicemente sperare che il freddo ne rallenti la diffusione», aggiunge Pietro Tandeddu, direttore regionale dell’associazione. «Non abbiamo notizia alcuna sull’attuazione del Piano di Profilassi 2022 e non sappiamo nemmeno se quello del 2023 sia stato approvato. Così come non conosciamo quante dosi di vaccino siano state utilizzate, in quali territori si è agito, e quali animali siano stati vaccinati».

