«Lingua blu, i fondi non bastano» 

La Giunta regionale stanzia 13,5 milioni di euro in favore di Laore per sostenere gli allevatori alle prese con i danni causati dalla lingua blu. «Bene questo intervento, che può rappresentare un primo passo per dare risposte agli allevatori ma non è ancora sufficiente a ristorare i reali danni di una malattia che sta flagellando le aziende di allevamento sarde causando perdite economiche ingenti e mettendo a dura prova il comparto ovino dell’Isola», dicono Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore di Coldiretti Sardegna. «Dopo mesi di battaglie finalmente si riconosce la necessità di un intervento straordinario tuttavia questi 13,5 milioni non bastano. Serve uno stanziamento di almeno 25 milioni di euro per poter coprire in modo adeguato tutte le perdite subite a oggi. I fondi attualmente previsti dalla variazione di Bilancio, infatti, sono sufficienti solo a coprire le perdite per i circa 40 mila capi ovini morti a causa della malattia considerato che, come da proposta dell’assessore dell’Agricoltura, la Regione intende coprire il danno con 300 euro a capo ma c’è ancora da conteggiare il mancato reddito».

