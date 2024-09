Lingua blu, i focolai salgono a mille 

I focolai di lingua blu continuano ad aumentare, con un ritmo esponenziale. In cinque giorni, dall’ultimo report elaborato dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (Izs), le zone rosse della malattia, che colpisce indistintamente ovini e bovini, sono passati da 666 a 981.

La situazione

Nella maggiora parte dei casi, si tratta di contagi dovuti alla circolazione del virus sierotipo 3 (Btv 3) della Blue tongue appunto, che si sta diffondendo nel Centro-sud dell'Isola. Per cercare di contenere la circolazione del virus, nell'Oristanese sono in vigore serrati controlli sulla movimentazioni dei capi. L’obiettivo è cercare di proteggere le greggi non contagiate. L’emergenza è piena anche nel Sulcis, nel Medio Campidano e in tutto il fronte meridionale della Sardegna, Sarrabus incluso.

I numeri locali

A livello provinciale, secondo l'Izs - che aggiorna periodicamente mappa e casi -, la diffusione della Lingua blu è più evidente nell'Oristanese, dove si contano con 246 focolai sui 981 totali. Poi ecco il Nuorese con 234. Seguono i Comuni della Città metropolitana di Cagliari con 140, quindi il Sulcis con 127. Sotto la soglia di 100 allevamenti colpiti ci sono la Gallura con 81, il Medio Campidano con 71 e l'Ogliastra con 43. A Sassari si sono registrati 39 focolai. Sparsi negli altri centri dell’Isola i restanti casi.

Gli appelli

Proprio ieri la Coldiretti Sardegna ha parlato di campagne «in ginocchio» e aziende di allevamento «allo stremo». Il consigliere regionale Alessandro Sorgia (Lega) ha presentato un’interrogazione con la quale chiede di «avviare urgentemente una campagna di vaccinazione affiancata dall'uso di antiparassitari per prevenire la diffusione del virus, ma anche istituire una task force permanente». La situazione è drammatica pure in Piemonte, Lombardia e Calabria, dove migliaia gli animali morti a causa della malattia. Coldiretti nazionale sollecita «un impegno alle istituzioni per mettere in campo tutte le soluzioni necessarie a tutelare la filiera zootecnica, proprio a partire dal reperimento dei vaccini, mentre alcune regioni hanno diffuso ordinanze con disposizione di sicurezza per limitare la corsa dei contagi». La Lingua blu è trasmessa ai ruminanti dal moscerino del genere Culicoides. La malattia non colpisce l'uomo e non infetta né il latte né la carne ma può comunque causare la morte degli animali.

RIPRODUZIONE RISERVATA