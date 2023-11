Lingua blu, i contagi non si fermano 

L’allarme rosso potrebbe essere imminente. Nell’Isola la nuova ondata di casi di Lingua blu, la febbre catarrale che ha decimato per anni gli allevamenti ovini regionali, preoccupa sempre di più imprese e veterinari e rischia di espandersi ancora una volta a macchia d’olio. Il numero dei focolai attivi isolati dalle Asl territoriali nelle ultime settimane è salito a 75 a cui se ne aggiungono altre decine etichettati dall’Istituto zooprofilattico della Sardegna come “sospetti”.

In trincea

Il pericolo che un’epidemia possa esplodere è più che probabile. Basta vedere la mappa dei focolai che non risparmia praticamente alcun territorio da sud a nord dell’Isola. «Per ora la situazione è sotto controllo, ma l'allerta resta alta», spiega il direttore dell’Istituto zooprofilattico regionale, Giovanni Filippini. «Certo, la fase del contagio è in evoluzione e i focolai stanno aumentando, ma il monitoraggio dei tecnici è costante e, sperando in un prossimo abbassamento delle temperature, prevediamo anche un rallentamento dei casi».

Sì, il clima autunnale sarà come sempre un alleato prezioso alla lotta all’infezione limitando la proliferazione degli insetti vettori che trasmetto il virus all’animale.

Analisi in corso

Tuttavia, i riflettori sono puntati anche in Abruzzo, dove il Centro di riferimento nazionale ha ricevuto i campioni spediti dalla Sardegna per individuare il genotipo del virus e capirne così la possibilità di evoluzione e la strategia di lotta. «Aspettiamo notizie da Teramo per pianificare un efficace piano di contrasto», conferma Filippini. «Le prossime settimane saranno perciò cruciali per arginare sul nascere la possibile epidemia».

In effetti, guardando al passato, si possono analizzare i dati con un pizzico di speranza: il numero di capi fino a ora contagiati (1.540) e di quelli morti (355) è lontano dai picchi registrati oltre venti anni fa quando nel biennio 2000-01 la Lingua blu si trasformò in una piaga colpendo quasi 1,4 milioni di ovini e uccidendone oltre 260mila.

