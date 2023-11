Lingua blu, i casi si moltiplicano 

La lingua blu, che colpisce gli ovicaprini sino a provocarne la morte, nel Medio Campidano galoppa: partita da Guspini, in pochi giorni ha raggiunto Gonnosfanadiga, Arbus, San Gavino, Villanovaforru, Serramanna. I numeri dei focolai in tutto sono 82 e 418 i capi morti, dati che arrivano dal servizio veterinario della Asl 6, dove la situazione è in continua evoluzione e l’allarme rosso è dietro l’angolo. «In assenza di vaccino – dice il direttore, Andrea Concas – non resta che confidare nella prevenzione, nel calo delle temperature in modo che la circolazione dell’insetto si blocchi».

I paesi colpiti

Fino a ieri mattina i greggi colpiti interessavano cinque Comuni, i casi più diffusi a Guspini, con 30 focolai e 386 ovini morti e una capra, seguito da Gonnosfanadiga con 47 focolai e 22 vittime, ad Arbus 2 focolai e 9 morti, a San Gavino, Villanovaforru e Serramanna un focolaio e un decesso. «L’evolversi della situazione – ricorda Concas – peggiora ora dopo ora. L’insetto vettore colpisce al tramonto ed è per questo che gli allevatori proprio allora devono prestare maggiore attenzione. Purtroppo si tratta del sierotipo 8, per il quale non abbiamo il vaccino. È nuovo, diffuso in Corsica e in Francia, probabile che sia arrivato nell’Isola da questi luoghi». La preoccupazione è che «il vaccino non sarà disponibile prima di gennaio e con il caldo il rischio è alto». Ricorda l’ordinanza per regolare la movimentazione dei capi sani: «I capi malati e sintomatici non possono essere spostati per nessun motivo. Quelli sani si possono trasferire solo di mattina e direttamente al macello, dove l’obbligo per la macellazione è entro le 24 ore».

Gli allevatori

«Siamo di nuovo alle prese con questo maledetto morbo e la tragedia di assistere impotenti alla lenta agonia e morte del gregge – dice Emanuela Podda di Arbus –. Più di prestare la massima attenzione sotto l’aspetto igienico e l’utilizzo di un repellente in tarda sera che allontani l’insetto, non possiamo fare». Il delegato dell’impresa giovani Coldiretti, Nicola Tuveri, lancia un appello: «Servono strategie per limitare il più possibile la diffusione e i danni dell’epizoozia. Doveroso tutelare il patrimonio zootecnico regionale e dare un messaggio di fiducia a tutti quei giovani che s’impegnano per dare un futuro alla pecora sarda e alla nostra amata Isola».

Parlamento

Il deputato Gianni Lampis ha richiamato in Aula l’attenzione sulla Lingua blu: «È importante attivare una fase di collaborazione tra le istituzioni. Si tratta, purtroppo, del sierotipo 8, del tutto nuovo. Il nostro impegno deve essere quello di tenere alta la guardia, affinché il patrimonio ovino della Sardegna, per l’ennesima volta in questi ultimi 20 anni, non subisca queste gravi perdite».

