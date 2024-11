Lingua blu, gli allevatori: «Troppi animali morti? La Regione li sottostima» 

«Che cosa dovrei dire?», allarga le braccia Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna. «È una lettera di chi non è sintonizzato con la realtà». La realtà è l’epidemia di Lingua blu che sta mettendo in ginocchio gli allevamenti ovini di gran parte della Sardegna; la lettera invece è quella che il Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione ha inviato ai Servizi territoriali. Due pagine con un’ammonizione ai veterinari: attenti, state registrando troppi capi morti. «Le situazioni rilevate», è scritto, «si riferiscono a considerevoli aspetti che potrebbero incidere, entro breve, anche su eventuali indennizzi da erogare».

Lo scaricabarile

Quasi 45mila gli animali morti per Lingua blu registrati nel report dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna aggiornato al 28 ottobre, un numero che dagli uffici dell’assessorato alla sanità viene ritenuto eccessivo, in pratica gonfiato; e pertanto, questa la comoda conclusione, dev’essere che sbagliano i veterinari, mica è l’effetto ultimo di un’epidemia dilagata (anche) in conseguenza di una mancata prevenzione, con le vaccinazioni cominciate in ritardo. Uno scaricabarile sui Servizi territoriali, e addosso ai 200 veterinari (reduci di un organico letteralmente dimezzato) che ogni giorno visitano le aziende, fanno i prelievi, controllano i capi con sospetto di malattia, valutano quelli sofferenti e contano quelli che muoiono, annotando e registrando ogni cosa.

Col cuore in gola

«Alla Regione quel numero di capi morti sembra addirittura elevato? Beh, allora non sanno davvero cosa sta accadendo, anche perché quei dati non sono aggiornati», avverte Battista Cualbu. «E la sensazione, da ciò che stiamo vedendo, è che passerà del tempo prima che sia finita». Quella lettera è uno schiaffo ai veterinari, e un altro pure agli allevatori. «Questo, per noi che alleviamo pecore, dovrebbe essere uno dei periodi più belli dell’anno perché quando si arriva in azienda troviamo nuove nascite. Invece sta diventando un incubo, una situazione deprimente e umiliante. Ogni mattina facciamo il giro nei recinti col cuore in gola».

Una realtà nera

È ciò che dice anche Alessandro Vacca, direttore regionale di Cia Sardegna. «I danni ci sono, in termini di aborti e di mancata produzione, e i capi stanno morendo: è una realtà che non si può sminuire», avverte. La Regione, aggiunge, «deve intervenire, e pure con urgenza, perché le aziende sono allo stremo e vanno sostenute». È la questione dei ristori, degli indennizzi per i capi morti e per la mancata produzione, ma alla Cia preme anche ricordare «all’assessorato alla sanità che le vaccinazioni devono partire per tempo, non a giugno come quest’anno».

La conta dei danni

È passato un mese dall’annuncio dell’assessore all’agricoltura Gianfranco Satta che in Consiglio aveva confermato di essere al lavoro «su un’unità di crisi permanente». Noi, «ancora stiamo aspettando», dice il presidente di Coldiretti Sardegna che aveva sollecitato «l’istituzione di un tavolo tecnico e di una task force per gestire le procedure di indennizzo». I danni, aveva fatto i conti Coldiretti, «ammontano a non meno di 25 milioni di euro». Era un conto fatto un mese fa, l’epidemia intanto non si è fermata.

