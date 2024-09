Lingua blu, emergenza senza fine 

Allevatori in ginocchio e aziende agricole a rischio con i focolai di lingua blu nell’Isola arrivati quasi a quota 2.500, a cui si aggiungono oltre 65mila contagi e ben 8.500 gli ovini morti. A confermarlo sono i dati dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, che fotografano una situazione allarmante per l’intera regione. Dal nord al sud, dalla costa occidentale a quella orientale, il virus Blue Tongue, la febbre catarrale degli ovini, dilaga.

Intanto pastori e associazioni di categoria sono in attesa del vaccino autorizzato dal ministero della Salute per il sierotipo 3, quello che è attualmente il più diffuso nei territori sardi. «La Regione Sardegna si è subito attivata – ha dichiarato nei giorni scorsi l'assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi -, ci stiamo muovendo per fare tutto il possibile per ottenere il vaccino del sierotipo 3 di cui parla il ministero. Ho già dato mandato agli uffici competenti per reperirlo sul mercato».

Criticità

Il clima umido tuttavia agevola la proliferazione e l’azione degli insetti vettori, l’epidemia imperversa e gli allevatori stremati nelle proprie aziende continuano a seppellire e smaltire le carcasse degli ovini deceduti. La maggior parte dei contagi (420) si riscontra nell'Oristanese dove la settimana scorsa i capi morti sono più che raddoppiati: da 536 a 1.136 con un incremento del 115%. Ma sono cresciuti in maniera vertiginosa anche gli ovini contagiati (10.970, +75%) e i focolai raggiunti dal virus (più 64%). La situazione non è migliore nelle altre zone dell’Isola: nel Sassarese si registrano 388 focolai, nel Nuorese 369, nel Cagliaritano 271, nel Sulcis 170, nel Medio Campidano 157, in Gallura 126 e in Ogliastra 78. Numeri che però crescono di giorno in giorno.

«Lo stesso trend, purtroppo, che registriamo anche a livello regionale», ha evidenziato Enrico Vacca, direttore del Servizio di Sanità Animale della Asl 5. «Possiamo forse parlare di una delle diffusioni peggiori del virus della blue tongue negli ultimi vent'anni. L'indice di mortalità, cresciuto dallo 0.5 allo 0.7 per cento, si mantiene basso. Ma purtroppo nelle aziende si registrano perdite importanti dal punto di vista economico. Centinaia gli aborti e non dimentichiamoci che proprio dai parti dipende poi la produzione del latte nei capi ovini».

Appello

Ma la situazione è drammatica in tutta la Sardegna, come evidenzia Coldiretti, che punta il dito ancora una volta contro la Regione, colpevole di non aver attivato tempestivamente in vista dell'estate la somministrazione dei vaccini e sostenuto gli allevatori nell'acquisto degli antiparassitari. «Le nostre segnalazioni sono rimaste inascoltate dall’assessore alla sanità, «ha sottolineato Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna.«Da mesi abbiamo chiesto che venissero dati i repellenti direttamente agli allevatori ovini per proteggere i propri animali, ma l'immobilismo degli assessorati dell'Agricoltura e della Sanità, in particolare, hanno portato a una situazione insostenibile per i nostri allevamenti, con gravi responsabilità» hanno più volte ribadito nelle scorse settimane lo stesso presidente e il direttore Luca Saba.

Giorni contati

Ora però non si può più aspettare: il virus va fermato, perché al di là della morte dei capi ovini c’è il rischio con il contagio di aborti spontanei e della mancata produzione di latte per almeno un anno. «Il contagio ormai sta aumentando in maniera esponenziale», ha confermato Luca Saba, durante la cerimonia degli Oscar Green a Cagliari. «Noi abbiamo la necessità, in tempi brevissimi, d’accordo con la Regione di poter distribuire ai nostri allevatori dei repellenti. Questa è l’azione imminente e necessaria da fare per evitare che il contagio si diffonda ulteriormente su tutta la regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA