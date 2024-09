Lingua blu, contagi fuori controllo 

Il virus sembra non conoscere ostacoli e si espande a macchia d’olio. L’epidemia di Lingua blu in pochi giorni ha infatti visto quasi raddoppiare i focolai in tutta la Sardegna con migliaia di capi malati e centinaia di morti. Un moltiplicarsi di casi contro cui la Regione non riesce evidentemente ad attivarsi con efficacia, scatenando la rabbia delle principali associazioni di categoria che chiedono al più presto un faccia a faccia con l’assessorato e la distribuzione immediata di vaccini alle aziende per limitare i danni già ingenti.

I numeri

Il dato più inquietante è la facilità con cui la febbre catarrale degli ovini si stia diffondendo. A fine agosto i focolai in Sardegna erano 360, dopo una sola settimana sono passati a 666.

Il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele, è stanco di aspettare l’evolvere della situazione: «Vista la recrudescenza dell’epidemia, chiediamo la convocazione di un incontro urgente per conoscere le dimensioni del fenomeno e, in particolare, l’andamento e la diffusione del virus, quali sierotipi a oggi siano stati isolati, quanti allevamenti e capi coinvolti e quali siano i rischi e le prescrizioni per la movimentazione dei bovini e degli stessi ovini».

Il rappresentante degli allevatori, in una lettera inviata agli assessori alla Sanità, Bartolazzi, e all’Agricoltura, Satta, ha chiesto, inoltre, «di conoscere quale è a oggi l’andamento della profilassi vaccinale sui sierotipi 4 e 8 e quale strategia si intende mettere in atto per il controllo della diffusione del sierotipo 3», su cui non esistono vaccini idonei in disponibilità dei servizi veterinari regionali.

«Chiediamo all’assessore Satta se si stanno facendo le opportune valutazioni per l’adeguamento del regime di aiuti a sostegno delle aziende interessate», prosegue Mele. «Tra i danni si segnala infatti anche un aumento degli aborti nelle pecore ormai prossime al parto. Se questi problemi venissero confermati le aziende avrebbero un doppio danno: la perdita dell’agnello e quindi quella della produzione del latte nella stagione 2024-25».

Appello

«Passano le settimane, continuano i nostri appelli ma le risposte da parte degli assessorati regionali competenti ancora sono assenti», ribadiscono Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore di Coldiretti Sardegna. «Di contro, la situazione dei contagi è sempre più preoccupante. Nonostante i numeri ufficiali della malattia siano drammatici con conseguenti gravi perdite di capi animali ed economiche di migliaia di aziende, assistiamo all’immobilismo davanti al grido d’allarme degli allevatori sardi. Da un lato quelli ovini che stanno perdendo un numero sempre più elevato di capi, dall’altra gli allevatori bovini che continuano ad affrontare il grave danno sulle movimentazioni con conseguenti danni alla loro economia».

I vertici di Coldiretti puntano sullo stesso punto: «Per l’ennesima volta chiediamo la disponibilità dei repellenti e dei vaccini per sostenere le aziende. Questa è l’unica via per arginare la situazione in attesa che, come richiesto da Coldiretti, si possa trattare questo tema non più come una emergenza ma come un fenomeno costante da affrontare con strumenti di prevenzione consolidati e tempestivi».

