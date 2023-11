Lingua blu, colpiti 59 allevamenti  

Esattamente undici giorni fa l’Asl 5 segnalava il ritorno della Lingua blu in quattordici allevamenti oristanesi, con 90 ovini contagiati e 40 capi morti.

Ieri altro bollettino: 59 ovili colpiti, 876 animali contagiati e 292 morti. Il virus della Lingua blu si sta espandendo a macchia d’olio anche in provincia.

E tutti gli allevamenti, puntualizzano dal Servizio di sanità animale dell’Asl con sede in via Carducci a Oristano, registrano una forma identica di infezione, il “sierotipo 8” che in Italia è stato riscontrato, per la prima volta, proprio in un’azienda di San Vero.

La geografia

I 59 allevamenti colpiti dalla Lingua blu sono sparsi un po’ in tutta la provincia. Dal nord al sud, gli 876 ovini contagiati e i 292 capi morti si sono registrati in ben diciotto territori: Cuglieri, Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Riola Sardo, Zeddiani, Nurachi, Cabras, Terralba, Uras, San Nicolò d’Arcidano, Bauladu, Gonnostramatza, Marrubiu, Milis, Ollastra, Sedilo, Tramatza e Zerfaliu.

Da sottolineare che nel precedente rilevamento della Asl 5, quello appunto di venerdì 10 novembre, i territori erano 13 in tutto: Cuglieri, Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Riola Sardo, Baratili San Pietro, Zeddiani, Nurachi, Cabras, Terralba, Uras, San Nicolò d’Arcidano e Mogoro.

I sanitari

«La situazione è sotto controllo e i numeri relativi alla diffusione del virus sono contenuti - ha dichiarato anche ieri Enrico Vacca, direttore del Servizio di sanità animale della Asl 5 – tutti i focolai confermati riguardano il “sierotipo 8”, che è stato rilevato per la prima volta in Sardegna, ma anche in Italia, proprio in un allevamento di San Vero Milis».

Non solo, il dirigente dell’Asl Enrico Vacca precisa anche che «Tutti i focolai di Lingua blu nel territorio di nostra competenza sono riconducibili al “sierotipo 8” mentre nei territori di altre Asl sarde invece la presenza di quella forma è concomitante ad altri sierotipi, come il 3 e il 4. Gli animali purtroppo possiedono poche difese immunitarie contro il “sierotipo 8”, perché si tratta, appunto, di una tipologia che non era mai stata rilevata in precedenza». ( m. g. )

