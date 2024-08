«Lingua Blu, aziende al tracollo» 

Oramai nessun territorio è indenne. La Lingua Blu sta mettendo in ginocchio le aziende. L’infezione dilaga, e dai pochi casi di capi malati, avvisa Coldiretti, «si sta arrivando a proporzioni devastanti per gli allevamenti che scontano gravi perdite di animali e ingenti danni ai fatturati». L’associazione agricola lancia l’allarme e chiama in causa la Regione. «Non sono serviti gli appelli che avevamo fatto a inizio anno alla Regione perché attivasse tempestivamente un piano in vista di questa estate per la somministrazione dei vaccini e per sostenere gli allevatori per l’acquisto degli antiparassitari», dicono il presidente e il direttore di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba. «Invece l’immobilismo degli assessorati dell’agricoltura e della sanità, in particolare, hanno portato a una situazione insostenibile per i nostri allevamenti, con gravi responsabilità».

La mappa dell’infezione

Secondo un rilevamento Coldiretti Sardegna sul territorio regionale, ormai la malattia degli ovini è presente in tutta l’Isola, con casi in forte aumento, giorno dopo giorno. Tra le situazioni più gravi quelle registrate nel Cagliaritano. Dal Sulcis, dove erano stati registrati i primi focolai, la blue tongue è presente negli allevamenti di Iglesiente, nell’area di Guspini e di Arbus, nel Campidano e nel Sarrabus-Gerrei. Focolai in forte espansione anche nell’Oristanese. Non è indenne nemmeno la provincia di Nuoro, con molti casi in via di accertamento nel Nuorese e casi accertati in Baronia e in Ogliastra. Nel Nord Sardegna, è la Gallura il territorio più colpito, «con un contraccolpo anche sul settore bovino da carne per il blocco delle movimentazioni. E anche qui, più volte», puntualizzano Cualbu e Saba, «Coldiretti ha chiesto che venisse fornito il vaccino per evitare quello che puntualmente è avvenuto. Nonostante queste sollecitazioni ancora tutto è fermo».

La replica

«Nessun blocco della movimentazione dei capi». La replica dell’assessore all’agricoltura Gian Franco Satta arriva a stretto giro di posta. «A oggi non è stato imposto alcun blocco alla movimentazione dei capi, neppure nelle aree ove sono presenti i focolai». Dal Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare sono invece arrivate, «alcune misure di mitigazione del rischio di diffusione subordinando le movimentazioni da vita dagli allevamenti ovicaprini e bovini situati entro un raggio di 20 chilometri dai focolai o dalle zone di positività, all’esito favorevole del test Pcr sui capi oggetto di movimentazione. Queste misure, adottate come protocollo a livello nazionale, consentono di movimentare i capi limitando il rischio di diffusione della malattia».

Vaccini e repellenti

L’emergenza Lingua Blu peserà non poco sulle prossime campagne degli agnelli e del latte. «Una situazione inaccettabile. Oltre ai vaccini sono necessari aiuti per l’acquisto dei repellenti», avvisa Coldiretti. «Si è perso tempo e già oggi stiamo constatando le grandi perdite economiche delle aziende con riflessi attesi anche in previsione delle prossime campagne degli agnelli e del latte». L’appello alla Regione viene rinnovato. «Serve un intervento urgente e auspichiamo che si attivi un dialogo costante tra gli assessorati di agricoltura, sanità e ambiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA