L’ingresso del parco cambia volto 

Nuova vita per lo sterrato di via don Giordi all’ingresso del parco di Molentargius, pronto a diventare un parcheggio ecologico fra percorsi ambientali, aree verdi e un piccolo anfiteatro per iniziative culturali dedicate ai bambini. Un progetto da 600mila euro che l’ente Parco conta di realizzare con il contributo finanziario della Regione, in attesa del restyling della strada che conduce all’oasi naturalistica fra Is Arenas e il lungomare Poetto.

Il via libera

L’ultimo passo in avanti è il sì del Consiglio direttivo di Molentargius di qualche giorno fa alla relazione progettuale prodotta di recente con il contributo della biologa del parco Laura Durante. Un documento di nove pagine che parte dallo stato attuale dell’area di via don Giordi per poi spiegare gli interventi di riqualificazione previsti, inoltrato direttamente alla Regione sperando in un sì al finanziamento necessario per poter realizzare i lavori.

Al centro del progetto c’è il restyling dello sterrato utilizzato come parcheggio. «Si tratta di un impegno preso appena mi sono insediato», spiega il presidente del Parco Stefano Secci, «ora abbiamo definito nel dettaglio gli interventi. L’area di sosta ci sarà sempre, con una nuova pavimentazione drenante che consentirà di scongiurare allagamenti quando piove».

Cosa si farà

L’intervento di riordino comporterà la perdita di una ventina di parcheggi - passando da un centinaio a circa ottanta - «ma alla fine si parcheggerà su un vero e proprio tappeto ecologico e ci sarà un deciso miglioramento in termini di decoro urbano all’ingresso del parco. Resterà lo spazio per ospitare iniziative di animazione, come quella del circo che ha avuto molto successo, e ci saranno dei percorsi ambientali e naturalistici sino all’area giochi». Di fatto dei sentieri, senza eliminare i vecchi mandorli della piana di Is Arenas rimasti come testimonianza delle tradizioni agricole della città. «Lungo i percorsi saranno installati dei pannelli in legno con cartelli dove verranno raccontate le bellezze del parco, con tanto di immagini e descrizioni dettagliate delle specie faunistiche e della flora presenti all’interno del parco», aggiunge Secci. «Saranno ristrutturati i bagni, e verrà realizzato un piccolo anfiteatro in legno per piccoli spettacoli a due passi dai giochi: uno spazio per i bambini e per le famiglie. Niente di impattante ovviamente, anche perché si tratta di una zona protetta che va tutelata».

Il ruolo del Comune

Anche il Comune farà la sua parte. Oltre al mega progetto di Is Arenas e Sa Cora, con spazi per lo sport ma anche interventi ambientali e una fascia verde prevista a ridosso del parco, c’è l’impegno per la sistemazione dei primi duecento metri di via don Giordi. «C’è assoluta intesa con il parco per risolvere il problema», dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «siamo già al lavoro per trovare le risorse. E pronti a definire il progetto una volta che ci verrà detto che tipo di materiale ecologico dobbiamo usare per la sistemazione della strada».

