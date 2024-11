«L’ingresso del paese cambierà volto» 

Un ingresso nuovo di zecca per Samassi. È quello che prevede il progetto del Comune per la riqualificazione urbana nell’ingresso del centro abitato da via Serrenti, nella strada provinciale 56.

«Questi interventi di rigenerazione urbana per la riqualificazione e il riordino degli ambienti urbani – spiega la sindaca Beatrice Muscas –, non sappiamo ancora quando inizieranno, in quanto abbiamo partecipato al bando regionale e per prevedere l’avvio, dobbiamo aspettare il finanziamento richiesto alla Regione. Abbiamo intenzione di riqualificare tutta l’area urbana all’ingresso del centro abitato nella strada provinciale 56, sia dal punto di vista estetico che urbano. È stato eseguito uno studio attento per la qualificazione della zona, prima della realizzazione del nostro progetto».

«I lavori – prosegue Muscas – riguardano tutte le aree a ridosso della via Don Sturzo, alcune delle quali mettono in comunicazione anche il parco e il campetto di quartiere, un nuovo arredo urbano, riqualificazione della pista ciclabile, posizionamenti di rastrelliere per biciclette e nuove piantumazioni. Importante anche la realizzazione, confinante con il campetto sportivo di pallacanestro, di un’area giochi per i bambini con la volontà di farlo diventare un luogo di ritrovo anche per le famiglie. Inoltre, per noi dell’amministrazione è fondamentale la realizzazione di aree verdi, con il rifacimento di aiuole, sia per migliorare l’estetica del comune che per una questione ecologica. Vogliamo anche inserire delle panchine per creare un luogo di incontro e per far sì che i cittadini di tutte le età lo frequentino maggiormente».

Non c’è solo il progetto di riqualificazione dell’ingresso nella strada provinciale 56 tra quelli ai quali sta lavorando l’amministrazione. «Questo è uno dei tanti progetti che stiamo cercando di mettere in piedi e su cui stiamo lavorando tanto. Vogliamo riqualificare tutte le zone del paese. Per noi è molto importante dare risalto, ordine e bellezza alla nostra cittadina e la finalità è quella di rendere il comune migliore per i nostri cittadini. Teniamo tanto a rendere il paese sempre più ricco di verde», conclude Muscas.

