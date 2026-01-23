L’ingresso del paese cambierà volto 

Muravera già durante questa stagione turistica potrebbe accogliere i visitatori con molti più colori, perlomeno nella zona urbana che sta a sud del paese. Sono infatti in fase di conclusione le procedure di gara per l’affidamento dei lavori da 520mila (160mila a carico del Comune, risorse derivanti dall’imposta di soggiorno, il resto grazie a un bando regionale) che trasformeranno, appunto, l’ingresso del paese. Un progetto di rigenerazione urbana che comprende la realizzazione di un percorso pedonale, nuovi parcheggi, aree relax, giochi per i bambini, rastrelliere per le bici e tavoli da pic-nic. Il tratto interessato è quello tra il campo sportivo e la rotatoria di Santa Lucia. In mezzo c’è la nuova chiesa, l’edicola, un ristorante, parcheggi, case e aree verdi. Queste ultime «saranno integrate – si legge nella relazione - con piante quali lentisco, mirto e corbezzolo anche perché «estremamente resistenti alle condizioni climatiche». Un polmone verde e sociale «che sarà - sottolinea il sindaco Salvatore Piu – il nostro biglietto da visita per chi arriva dal mare». Per gli assessori Andrea Mura e Federico Lai (Bilancio e Urbanistica) «è un intervento indispensabile di decoro urbano». I lavori, dal momento in cui partiranno, dureranno circa sei mesi. Difficile che vengano ultimati prima della fine della legislatura. ( g. a. )

