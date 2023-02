L’ingresso cambia volto 

È il biglietto da visita della città, l’ingresso principale di Alghero arrivando da Sassari e Olmedo. Ma è anche una delle zone più problematiche dal punto di vista urbanistico, caotica, priva di verde e carente di servizi.

Ieri l’amministrazione ha finalmente consegnato all’impresa il cantiere per il completamento dei lavori, già in parte avviati, nell’area Don Bosco-Mariotti, per la realizzazione di parcheggi e aree verdi.

Questo particolare lotto prevede una spesa di 320 mila euro e 90 giorni di tempo per portare a termine l’opera. Nella terza e ultima tranche verrà realizzata pure la nuova rotatoria su via Vittorio Emanuele per la quale è stato già avviato l’iter.

Il sindaco

«Era un preciso impegno nei confronti della città, dei suoi abitanti e dei tanti visitatori. Per garantire una viabilità più snella e sicura, ma soprattutto – ha detto il sindaco Mario Conoci – un'area consona e ordinata in una zona strategica di Alghero. Un intervento che restituisce decoro e completa un percorso di riqualificazione avviato col parcheggio già realizzato nei mesi scorsi». Alla consegna dei lavori c’erano anche gli assessori ai Lavori pubblici e alle Finanze Antonello Peru e Giovanna Caria, i tecnici comunali e il consigliere regionale Marco Tedde che ha avuto un ruolo fondamentale nel reperimento dei fondi per il completamento dell’opera pubblica che, con la nuova configurazione del piazzale, garantirà circa 140 stalli per autoveicoli, oltre a quelli per moto e biciclette. Alla fine l’impegno di spesa complessivo sarà di circa 815mila euro per trasformare 4450 metri quadrati di sterrato, in uno spazio pubblico fruibile dai residenti. Al termine degli interventi si dovrà procedere con i nuovi asfalti.