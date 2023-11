L’ingorgo dei decreti frena la Manovra Attesa per i pareri  

La legge di bilancio va avanti al Senato ma i tempi non sembrano quelli immaginati dalla maggioranza, convinta che la seconda finanziaria targata Meloni potesse chiudersi in netto anticipo sulla deadline del 31 dicembre e rispetto al passato. Complici i numerosi decreti che, tra Camera e Senato, potrebbero rallentarne la marcia, visto che vanno convertiti rapidamente.

In più da oggi sulla manovra incombono pagelle di peso: Bankitalia, Corte dei Conti e Confindustria, e domani l’Ufficio parlamentare di bilancio (spesso giudice contabile severo) e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Ultimo e più temuto, il verdetto di Moody’s sul debito dell’Italia. Venerdì sera l’agenzia di rating potrebbe confermare il giudizio delle altre agenzie, lasciando il quadro difficile ma stabile. Ma l’outlook italiano è negativo e l’attuale valutazione Baa3 è appena sopra la soglia del livello per investire: se scendesse, sarebbe al “livello spazzatura”. Dunque un percorso meno lineare del previsto per una legge di bilancio prudente e costretta a evitare che impegni rilevanti, come quello previdenziale, incidano troppo sui conti. Eppure proprio sulle pensioni - specialmente su quelle di oltre 700mila lavoratori pubblici, che verrebbero ridotte - il governo non esclude correttivi. Anche per placare i medici, che minacciano scioperi e abbandoni di massa del servizio sanitario nazionale.

In ogni caso al Senato, dopo il ciclo delle audizioni, si fisserà la road map della manovra, indicando il termine per presentare emendamenti e l’avvio della discussione e delle votazioni. Il lavoro della commissione Bilancio si incrocerà con l’esame dei decreti in scadenza. Tra i più urgenti ci sono Proroghe e Bollette.

