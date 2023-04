L’inglese si studia fin dall’asilo 

L’ inglese si impara divertendosi e percorrendo la strada per diventare cittadini attivi. Dall’inizio dell’anno per gli alunni della scuola dell’Infanzia di Elini è stato avviato il “Progetto Lingua Inglese” che proseguirà fino a maggio. Un lavoro di sinergia tra scuola le sue insegnanti che da decenni formano le nuove generazioni del territorio, i docenti collaboratori e il Comune di Elini. L’insegnamento dell’inglese non è previsto all’asilo ma ci sono diversi riferimenti sull’importanza di un’esposizione a più lingue per gli studenti.

Cittadini

Tra questi l’apprendimento dell’inglese, permette all’alunno di sviluppare una competenza pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili a esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive. «Il lavoro – dice Paula Vara Moralejo, insegnante di lingue straniere e traduttrice – consente agli alunni di seguire e comprendere meglio le nuove forme linguistiche, arricchire il loro lessico, anche attraverso l’ascolto di brevi storie e canzoni in inglese, d’imparare attraverso le capacità grafica e motoria e quindi associare elementi al corrispettivo lessico inglese». L’insegnamento della lingua inglese è basato su storytelling e gioco per espandere l’apprendimento in modo naturale.

Percorsi

Canzoni, giochi mimati e di gruppo, percorsi motori e lavori creativi sono i metodi usati per imparare nuove parole e rinforzare il lessico appena scoperto. «Quando l'amministrazione comunale ci ha manifestato l'intenzione di riattivare un laboratorio di lingua Inglese – dicono le insegnanti della Scuola dell’Infanzia – abbiamo accolto con favore ed entusiasmo la proposta, consapevoli della validità di un arricchimento così importante per la nostra offerta formativa. Potrebbe risultare prematura l'esposizione di bambini così piccoli ad una lingua straniera, me se si considera che in questa fascia d'età la loro predisposizione ai nuovi apprendimenti è per natura potenziata in tutti i campi d’esperienza, risulta assolutamente necessario creare e cogliere ogni opportunità che rappresenti per loro fonte di sviluppo di nuove competenze». I risultati raggiunti fino ad oggi sono soddisfacenti.