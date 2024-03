L’inglese? Si impara nel centro Caritas 

Apprendere l’inglese per accedere a nuove opportunità di lavoro: nel centro pastorale diocesano di San Gavino, che ha sede in via Margherita, si svolgono in questi giorni le ultime lezioni del corso di inglese opportunity plus. Il corso è stato promosso dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba in collaborazione con la scuola di inglese Shenker.

Sono questi giorni intensi di studio ed emozione per gli allievi che si stanno preparando per l’esame finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica livello B1.

Si tratta di un’opportunità che la Caritas diocesana ha offerto a dieci allievi, seguiti da due docenti madrelingua, per far apprendere competenze e raggiungere un importante obiettivo utile nel percorso accademico e nel mondo del lavoro. «È una bellissima esperienza di collaborazione – rimarca il direttore don Marco Statzu – e una grande opportunità di poter studiare ad alti livelli e ottenere una certificazione universalmente riconosciuta. Abbiamo bisogno di persone preparate e competenti, con una forte motivazione, per poter affrontare una realtà sempre più complessa. Il progetto “Centro educativo diffuso” va proprio in questa direzione». L’iniziativa è finanziata da Caritas italiana con i fondi 8 x mille alla Chiesa cattolica. (g. pit.)

