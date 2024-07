L’Inghilterra vuole un posto a Berlino 

L’Inghilterra per accedere alla seconda finale consecutiva dell’Europeo dopo quella (persa ai rigori con l’Italia) del 2021, l’Olanda per giocarsi il titolo continentale a distanza di 36 anni dal 1988, quando gli Oranje vinsero l’unico trofeo della loro storia con la Russia (finì 2-0 e Van Basten segnò un gol leggendario quasi dalla linea di fondo). Si gioca oggi alle 21 a Dortmund (diretta su RaiUno e Sky) e il pronostico è incerto: i britannici sinora non hanno convinto e hanno superato i quarti battendo dagli undici metri la Svizzera, mentre l’Olanda ha rimontato ed eliminato la Turchia di Montella.

«Sono molto fortunato ad avere un gruppo di giocatori favoloso, lavoriamo come una squadra e lo abbiamo sempre fatto», ha detto ieri il ct inglese Southgate, «il modo in cui tutti i 26 hanno legato nelle ultime settimane è stato speciale, metà della squadra non aveva esperienza di tornei. Questa è l'occasione per fare la storia». Annullata invece la conferenza stampa di Koeman per un problema nei collegamenti ferroviari. «Chi ha più esperienza sa cosa significa giocare per l’Inghilterra nei tornei più importanti», ha detto Kane, il centravanti sul quale il ct inglese punta per scardinare la difesa olandese, «man mano che miglioriamo le aspettative aumentano. Sappiamo cosa dobbiamo fare. La partita è molto importante e dura, ci siamo preparati». In Inghilterra non sono mancate le polemiche per la designazione arbitrale: il tedesco Felix Zwayer nel 2005, squalificato sei mesi per aver accettato una mazzetta di 300 euro da un collega, era stato attaccato da Bellingham, allora al Dortmund.

Probabili formazioni

Olanda (4-3-3) : Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Aké; Reijnders, Schouten, Xavi Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo. Ct Koeman.

Inghilterra (3-4-2-1) : Pickford; Walker, Stones, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. Ct Southgate.

