L’Inghilterra vuole il bis 

L’Inghilterra per approdare subito agli ottavi di finale e da prima in classifica, la Danimarca per scavalcare i britannici o, quantomeno, restare in corsa per poi giocarsi tutto nell’ultimo turno contro la Serbia. Oggi alle 18 a Francoforte comincia il secondo turno del girone C e le partite potrebbero rivelarsi già decisive, in senso positivo o negativo.

I britannici

La Nazionale di Southgate parte da una posizione di vantaggio ma non prende sottogamba gli avversari. «Da loro ci aspettiamo un gioco un po’ diverso rispetto a quello dell’esordio», ha detto, «noi dovremo girare la palla come abbiamo fatto nel primo tempo contro la Serbia, poi vedremo come giocano ed eventualmente fare qualche aggiustamento». Scontato l’utilizzo dal 1’ del bomber Kane e del talentuoso Bellingham, autore tra l’altro del gol vittoria per i Leoni nel loro primo match dell’Europeo. Ma l’Inghilterra ha molte armi su cui contare: Saka e Foden su tutti. Molti danno la squadra tra le assolute favorite della competizione, e il commissario tecnico non ha mai nascosto l’elevata ambizione dei giocatori. Ma in passato spesso il torneo si è rivelato una delusione, dunque la prudenza è massima.

I danesi

La Danimarca dal canto suo non può permettersi di perdere se vuole coltivare speranze di qualificazione. Certo lo spessore qualitativo non è eccelso, e il trionfo inatteso nel 1992 (quando neanche doveva partecipare) è rimasto unico nel suo genere. Però l’ultimo confronto con i rivali odierni è terminato con una sconfitta di misura, per 2-1 e dopo i tempi supplementari, nelle semifinali dell’Euro2020, quindi non è Nazionale da prendere sottogamba e del resto molti giocatori calcano i campi della Premier League. Quindi conoscono gli avversari e i loro ritmi. Certo, pesa il pareggio nella prima gara contro la Slovenia dopo essere passata in vantaggio: «A volte quando si è in vantaggio 1-0 e non si segna il secondo gol succede qualcosa dentro di te», il commento del ct, «ecco perché è importante raddoppiare. Nel calcio quando non si segna il secondo gol, possono arrivare delusioni». Le squadre scenderanno in campo già sapendo il risultato di Slovenia-Serbia, in programma alle 15.

