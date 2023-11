L’Inghilterra sul velluto con Malta 

Nel girone C, quello dell’Italia, ieri si è giocata anche Inghilterra-Malta. A Wembley la squadra di Marcolini ha fatto il possibile, ma l’autorete di Enrico Pepe dopo 8’ minuti ha reso tutto più difficile. Poi il solito Harry Kane ha messo il sigillo per il 2-0 finale. Gli inglesi sono già qualificati e con l’oro altre undici formazioni. Il pari in Moldavia basta a qualificare l’Albania che festeggia la seconda presenza dopo quella del 2016. La Polonia, invece, pareggiando 1-1 in casa con la Repubblica Ceca, non può più qualificarsi direttamente mentre ai ceki basterà il pari con la Moldavia per andare in Germania l’anno prossimo. La Slovenia perde in Danimarca e si giocherà la qualificazione lunedì in casa contro il Kazakistan che ha vinto contro San Marino (in campo gli olbiesi Nanni e Fabbri), anche se le basterà il pari. Alla Svizzera è necessario un punto, alla Romania è sufficiente il pari con Israele, un punto anche per la Serbia nel girone G. L’Olanda sembra favorita sulla Grecia (che nell’ultimo turno ha la Francia) nel gruppo B, sprint Galles-Croazia appaiate al secondo posto nel girone D. Poi ci sarà l’esame di riparazione dei playoff.

Già qualificate : Germania (nazione ospitante), Belgio, Francia, Portogallo, Spagna, Scozia, Turchia, Austria, Inghilterra, Ungheria, Slovacchia e Albania.

