l’Inghilterra resta tabù per l’Italia 

Londra. È una nazionale diversa, l'Italrugby (battuta ieri a Twickenham), da quando a guidarla è il neozelandese Kiern Crowley, che ancora non parla la lingua del Paese in cui lavora da sei anni ma riesce ugualmente a trasmettere i suoi insegnamenti. Tutto ciò per dire che la squadra azzurra che prima crollava nei secondi tempi, ora nella ripresa riesce perfino a farla quasi da padrona, sul campo di una rivale di rango come l'Inghilterra, reggendo alla grande il confronto. Peccato però che nel primo tempo Capuozzo e compagni siano stati dominati ed è stato proprio questo che, alla fine, ha fatto la differenza, con il successo per 31-14 degli inglesi (quattro mete a due).

Gli azzurri pagano la sofferenza in mischia e sui drive avanzanti dell'Inghilterra, fattori risultati decisivi in questa sfida. I padroni di casa, molto aggressivi, l'hanno messa sul piano fisico, e in più hanno trovato la complicità di un arbitro neozelandese che probabilmente avrà patito anche lui l'emozione e il fascino di Twickenham, un pò come gli azzurri per i primi venti minuti del match. Alla fine è arrivata una sconfitta in fondo prevista ma l'Italia ha confermato che può giocarsela con chiunque, e ieri lo ha fatto manovrando per venti minuti in inferiorità numerica e con l'handicap di aver perso per infortunio già al 23' il suo capitano Lamaro.

Risultati 2° turno : Irlanda- Francia 32-19, Scozia-Galles 35-7; Inghilterra-Italia 31-14.

Classifica : Irlanda e Scozia 10, Inghilterra 6, Francia 5, Italia 1, Galles 0.