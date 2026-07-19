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A Miami.
20 luglio 2026 alle 01:44

L’Inghilterra ne fa sei alla Francia 

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Francia 4

Inghilterra 6

Francia (4-2-3-1) : Maignan; Gusto (46’ st Koundé), Konaté (1’ st Upamecano), Lacroix, Theo Hernández (1’ st Digne); Zaïre-Emery, Rabiot; Olise, Cherki (1’ st Dembélé), Doué (1’ st Barcola); Mbappé. Ct Deschamps.

Inghilterra (4-1-4-1) : D. Henderson; Quansah (38’ st James), Konsa, Guéhi (48’ st Chalobah), Spence; Rice; Saka, Eze (34’ st Bellingham), Rogers, Rashford (1’ st Watkins); Toney (34’ st Anderson). Ct Tuchel.

Arbitro : Valenzuela (Venezuela).

Reti : pt 3’ Rice, 18’ Konsa, 37’, 46’ Saka, st 3’, 21’ Mbappé, 9’ Barcola, 42’ Saka (r), 51’ Dembélé, 58’ Bellingham.

Miami . Festa del gol nella finale “di consolazione”, dove l’Inghilterra conquista il terzo posto su una Francia umiliata nel primo tempo ma quasi capace di rimontare nella ripresa. Segna subito Rice con un gran tiro dal limite, poi serve da corner la palla del raddoppio a Konsa. Sul finire di tempo si scatena Saka, con una doppietta che sembra aver chiuso i conti. Ma Deschamps, all’ultima con la Francia, all’intervallo ne cambia ben 4 e la mossa dà i frutti sperati: accorciano Mbappé al 3’ e Barcola al 9’, quando il capitano dei Bleus al 21’ piazza il 3-4 per l’Inghilterra tornano i fantasmi di un’altra rimonta. Dopo varie occasioni fallite, in particolare da Olise, Saka fa tripletta su rigore (fallo di Gusto su Spence). Nel recupero Dembélé prova a ridare speranze alla Francia, ma uno slalom di Bellingham vale il 4-6: per gli inglesi è il miglior piazzamento dal titolo del 1966.

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