L’Inghilterra lascia fuori Grealish 

Il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha deciso di giocare di anticipo, annunciando qualche ora sulla scadenza ultima la rosa dell'Inghilterra che parteciperà al prossimo Europeo: una decisione, ha spiegato lo stesso tecnico inglese, per «evitare confusioni e sgombrare la testa dei suoi giocatori». Dalla squadra che volerà in Germania per migliorare il secondo posto del 2021, composta da 26 elementi dei 33 preconvocati, spiccano principalmente le esclusioni del centrale del Manchester United, Harry Maguire, e soprattutto del fantasista del Manchester City Jack Grealish, oltre a quella di James Maddison del Tottenham. «Non volevo far attendere i giocatori fino all'ultimo, sarebbe stata un'inutile confusione», le parole di Southgate. «Non sarebbe stato giusto né verso gli esclusi né verso chi attendeva la conferma».

Nadal e la Furie Rosse

Con un video emozionale (voce narrante Rafa Nadal) sui canali social, la Spagna ha ufficializzato i 26 che voleranno in Germania. Tagliati Cubarsí, Llorente e Aleix Garcia, ci sono tre reduci dal trionfo in hampions League con il Real Madrid: i difensori Nacho Fernandez e Dani Carvajal e l’attaccante Joselu. Luis de la Fuente ha chiamato giovani (Lamine Yamal e Pedri del Barcellona su tutti) e veterani come l’ex Juventus Alvaro Morata e Dani Olmo. C’è l’ex centrocmapista del Napoli, Fabian Ruiz.

