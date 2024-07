L’Inghilterra fa pace coi rigori 

Inghilterra 6

Svizzera 3

(dopo i calci di rigore, 1-1 al 120’)

Inghilterra (3-4-2-1) : Pickford; Walker, Konsa (33' Palmer), Stones; Saka, Mainoo (33' st Shaw), Rice, Trippier (33' st Eze), Foden (10' secondo ts Alexander-Arnold), Bellin- gham; Kane (5' 2ts Toney).

In panchina Bowen, Dunk, Gallagher, Gomez, Gordon, Henderson, Ramsdale, Wat- kins, Wharton. All. Southgate.

Svizzera (3-4-2-1) : Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Ndoye (8' 1ts Zakaria), Freuler (13' 2ts Sierro), Xhaka, Aebischer (13' 2ts Amdouni), Rieder (18' st Zuber), Vargas (18' st Widmer), Embolo (4' 2ts Shaqiri), In panchina Duah, Elvedi, Jashari, Kobel, Mvogo, Okafor, Steffen, Stergiou, Zesiger. All. Yakin

Arbitro : Orsato (Ita)

Reti : nel st 20' Embolo, 25' Saka.

Sequenza rigori : Palmer (gol), Akanji (parato), Bellingham (gol), Schar (gol), Saka (gol), Shaqiri (gol), Toney (gol), Amdouni (gol), Alexander Arnold (gol).

Dusseldorf. L’Inghilterra “vendica” l'Italia e vola in semifinale agli Europei di calcio in Germania. Dopo 120 minuti combattuti e equilibrati, finiti in parità 1-1, la Nazionale dei Tre Leoni batte la Svizzera ai calci di rigore, buttandosi alle spalle il ricordo di Wembley, qundo era stato Saka a fallire il tiro decisivo. Stavolta, dopo il gol rossocrociato a un quarto d'ora dalla fine con Embolo, è stato proprio lui a portare il match ai supplementari.

La partita

La partita inizia nel segno dell'Inghilterra che esercita una pressione costante sulla Svizzera che si limita ad alleggerire il pressing inglese con un paio di ripartenze di Embolo.Passata la prima mezz'ora gli svizzeri riescono a rallentare il forcing della squadra di Southgate, ma di certo non sembrano in grado di dominare il gioco in lungo e in largo come fatto contro gli azzurri di Spalletti. Nella ripresa la squadra di Yakin dà l'impressione di voler prendere l'iniziativa a differenza del primo tempo. A tratti sembra di rivedere la Svizzera che, trascinata da Xhaka in cabina di regia, ha fatto a pezzi l'Italia eliminandola agli ottavi. Una manovra avvolgente che porta ad un quarto d'ora dalla fine i suoi risultati con l'1-0 firmato da Embolo: Schär trova un corridoio in area per Ndoye, l'esterno del Bologna si libera sulla destra dell'area e crossa forte rasoterra, sul primo palo Stones riesce solo a toccare con la punta e Embolo realizza. LInghilterra reagisce subito, Southgate fa tre cambi e dopo pochi minuti trova il pari con Bukayo Saka che dal limite dell'area colpisce il palo interno e la palla finisce in rete. Si va ai supplementari ma, nonostante diverse buone occasioni per Xhaka e company, il gol non arriva. Nella lotteria dagli undici metri la più brava e fortunata è la squadra di Southgate. L'unico a sbagliare è Akanji (che gioca proprio in Premier League nel ManCity) il cui rigore è parato da Pickford e la festa è tutta degli inglesi per la gioia anche del principe William arrivato a Dusseldorf per sostenerli.

RIPRODUZIONE RISERVATA