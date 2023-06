L’Inghilterra fa a pezzi la Macedonia, sale l’Ucraina 

A metà del cammino (4 gare giocate su otto), l’Inghilterra di Gareth Souhtgate è molto ben avviata sulla strada della qualificazione agli Europei che si cominceranno fra 361 giorni in Germania. Ieri i Leoni hanno letteralmente fatto a pezzi la Macedonia del Nord, travolta all’Old Trafford di Manchester per 7-0, raggiungendo quota 12 in classifica. Sul primato solitario pesa la vittoria in Italia (2-1, con l’unica rete sinora incassata) e il fatto che gli azzurri, impegnati in Nations League, abbiano due partite in meno proprio contro Macedonia e Ucraina, avversarie dirette per arrivare almeno secondi. Per gli inglesi, che hanno impiegato 29 minuti per abbattere il muro avversario, sono andati a segno tre volte Bukayo Saka, due volte (con un rigore) Harry Kane, una volta ciascuno Marcus Rashford e Kalvin Phillips.

Alla City Arena di Trnava, in Slovacchia, nel pomeriggio, l’Ucraina ha avuto ragione con il minimo scarto (1-0) di Malta, alla quarta sconfitta di fila. Ha deciso la rete su rigore di Tsygankov al 27‘ dalla ripresa, dopo che Yarmolenko aveva fallito un altro penalty.

L’Italia tornerà in campo a settembre: il 9 in Macedonia del Nord, il 12 in casa contro l’Ucraina. A ottobre, dopo Malta (il 14 a Napoli), il 17 la trasferta in Inghilterra per tentare di ribaltare la sconfitta subita in casa.

Risultati girone C : Ucraina- Malta 1-0; Inghilterra-Macedo- nia del Nord 7-0

Classifica : Inghilterra (giocate 4) 12, Ucraina (3) 6, Italia (2) e Macedonia del Nord (3) 3, Malta (4) 0.

