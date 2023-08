L’ingegnere resta asserragliato in casa ma accetta di parlare con i carabinieri 

Pordenone. Ci sono volute 36 ore, ma nel tardo pomeriggio di ieri si è aperto un canale di dialogo tra l’ingegnere friulano di 55 anni asserragliato in armi da mercoledì nella propria abitazione di Cordovado e i negoziatori dei carabinieri. Il professionista non si sta dunque più limitando a postare video sul proprio canale YouTube, ma ha avviato un’interlocuzione. Questo ieri faceva crescere la speranza di evitare un’irruzione da parte delle forze speciali, che continuano a presidiare l'area. L’uomo ha comunque sempre mantenuto un atteggiamento di non belligeranza. «Io amo la vita, io amo tantissimo la vita, lo dico e lo ripeto: devi portarmi all’insano gesto, devi faticare, però, perché io sono estremamente stabile fisicamente e mentalmente», aveva detto, nella tarda mattinata di ieri, rivolgendosi al negoziatore. L’ingegnere, che da due anni e mezzo faceva una vita da autorecluso, vuole evitare che i carabinieri procedano al sequestro delle sue armi.

RIPRODUZIONE RISERVATA