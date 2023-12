L’ingegnere eroe morto sotto i colpi del fuoco amico dei militari  

Tel Aviv. Israele piange l’uomo che giovedì a Gerusalemme si è lanciato contro i due terroristi di Hamas che sparavano verso decine di persone in attesa dell’autobus neutralizzandoli entrambi in una manciata di secondi a colpi di pistola. Le ultime immagini lo riprendono in ginocchio sull’asfalto con le mani sollevate e la pistola gettata a terra. Secondo una testimone ha gridato disperatamente «non sparate su di me, sono israeliano, sono ebreo». Ma è stato colpito ugualmente dai proiettili di due soldati della riserva accorsi da un’altra direzione per abbattere i killer di Hamas: pensavano che fosse uno di loro e hanno sparato per uccidere.

Dopo molte esitazioni, la magistratura militare ieri ha annunciato di aver aperto un’indagine sul loro comportamento. Nell’attentato rivendicato da Hamas sono rimasti uccisi un rabbino settantenne, la direttrice di una scuola religiosa e una giovane sposa, in stato di gravidanza. Yuval Doron Kastelman - questo il nome di quello che adesso viene definito “l’eroe di Gerusalemme” - era un avvocato di 38 anni, impiegato statale. Giovedì ha visto le prime fasi dell’attacco mentre si trovava nella sua automobile, ha sfoderato la pistola, ha attraversato di corsa quattro corsie e li ha sorpresi di lato. La sua mira è stata precisa ed è riuscito a bloccare i killer, evitando così che il bilancio fosse più tragico. Ma da un’altra parte sono sopraggiunti i due riservisti: le immagini diffuse lo mostrano implorante, poi rantolante sotto i loro proiettili. Adesso i due militari – intervistati da una tv di estrema destra - sono sotto accusa. La tragedia ha assunto una connotazione politica, anche perché il ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir (di estrema destra) chiede di distribuire armi ai civili.

