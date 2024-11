L’ingegner Maccioni festeggia 106 anni con tre amici al bar 

Il traguardo secolo di vita lo aveva tagliato già da un pezzo. L'ingegner Sebastiano Maccioni ieri ha compiuto la bellezza di 106 anni. Il compleanno è stato festeggiato rigorosamente al bar Cambosu in compagnia degli amici e della famiglia.

Un appuntamento, quello nel bar storico della città, quotidiano per l'ingegnere e soprattutto irrinunciabile. Lo racconta lui stesso, con grande lucidità e gioia: «Oggi compio 106 anni e per me è un giorno qualsiasi, uno come un altro - dice -. Sono più gli altri che vogliono festeggiare. Hanno preparato torte e una festa di compleanno, per me è essenziale la mia quotidianità. La mia vita è sempre la solita, ora è “più stretta”. Ogni mattina, per me, è indispensabile l'incontro con gli amici al bar. È bello stare insieme e parlare. Una volta tornato a casa, dato che non riesco più a camminare come una volta e mi trovo costretto a stare più ore seduto, mi dedico a un'altra passione: la lettura. Leggo i giornali e libri di tutti i generi, per me l'importante è avere sempre qualcosa da leggere». Bustianu, come lo chiamano i nuoresi, ha un fratello, Antonio, anch'egli ultracentenario. Doppia laurea per entrambi, ricchezza di aneddoti e tanta allegria.

