«L’informazione ha bisogno di nuove regole» 

Il mondo dell’informazione è in continua evoluzione, una trasformazione che inizia dalla diffusione dei social e dalla possibilità di ricevere in tempo reale le notizie sui cellulari. La sfida si gioca su qualità e ruolo che i giornalisti hanno nel difendere un bene essenziale per la democrazia.

Il futuro della professione e il contesto sardo e nazionale sono i temi portanti della due giorni a Oristano degli stati generali dell’informazione in Sardegna con la partecipazione dei vertici nazionali e regionali dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa, dei comitati di redazione e dei rappresentanti delle diverse categorie. Un dibattito aperto mentre il Governo si prepara ad una nuova stretta sui giornalisti, che potrebbe essere inserita nello stesso decreto legislativo già approvato lo scorso settembre in via preliminare dal Consiglio

dei ministri.

La vera sfida per il presidente nazionale dell’Ordine Carlo Bartoli è «rimettere al centro dell'agenda delle istituzioni e della politica il tema dell’informazione, sia a livello nazionale che a livello locale. Come Consiglio nazionale abbiamo presentato all'unanimità un progetto di riforma e accesso alla professione, ma Il problema rimane il dialogo con le istituzioni, il Senato e la Camera sottovalutano un settore strategico per il Paese che rischia di diventare una colonia dal punto di vista informativo».

Alla base di una buona informazione, secondo la presidente dell’Associazione della stampa sarda Simonetta Selloni «è necessaria la stabilità contrattuale e un riesame della legge regionale sull’editoria», norma che l’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas, nel suo intervento, ha promesso di riscrivere con le parti in causa già dal prossimo gennaio. Per la segretaria nazionale della Fnsi Alessandra Costante servono norme chiare al passo con i tempi: «In riferimento all'informazione, abbiamo un sistema di leggi ormai vecchio». Non solo. «Nel 1990 si vendevano 6,8 milioni di copie cartacee, oggi se ne vendono a malapena 1,6 milioni al giorno. Questo incide sulla stabilità del sistema e sui contratti. Abbiamo perso dal 2017, ultimo anno di rinnovo del contratto, ad oggi, dati Istat, il 19,8% delle retribuzioni». Nell’intervento del presidente regionale dell’Ordine Francesco Birocchi la necessità di «rivedere le regole e di un confronto costruttivo con la politica che con le querele bavaglio compromette il lavoro dell’informazione».

