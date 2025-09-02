L’Informatore sportivo dedicato al calcio a 5 

Riparte oggi l’Informatore sportivo Calcio a 5, la trasmissione del mercoledì, dalle 18,30 alle 19, in onda su Radiolina e Videolina. In studio, con Matteo Vercelli (foto) , per il primo appuntamento stagionale, ci saranno Fabrizio Righetto, Alessandro Carta e Marco Tidu del Quartu, squadra che disputerà il campionato di serie A2. In collegamento video i giocatori sardi Michele Podda (Catania) e Lorenzo Etzi (Eboli) che si preparano ad affrontare il campionato di serie A: Podda dovrà difendere lo Scudetto conquistato l’anno scorso.