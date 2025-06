La bellissima sensazione di aver raggiunto l’obiettivo, il piacere di lasciarsi andare ai festeggiamenti, la voglia di programmare il futuro per una nuova, più difficile sfida. Nell’ultimo appuntamento stagionale con “L’Informatore Sportivo 360”, in diretta su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19, si parlerà di pallanuoto e tennis, con due tecnici accomunati dalle recenti, rispettive promozioni in Serie B. In studio, con il giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, ci saranno Enrico Cossu, allenatore della Promosport che ha vinto i playoff dell C maschile di pallanuoto e Carlo Porqueddu, maestro e anima del Quattro Mori Tennis Team, che si è guadagnato l’accesso alla B2 maschile di tennis. Assieme a loro anche due giocatori.