“L’Informatore  Sportivo 360”, una finestra sugli altri sport 

Una delle più interessanti novità di Radiolina e Videolina per questa stagione. Nella quotidiana striscia di informazione sportiva delle 18.30, da venerdì scorso ha trovato posto “L’Informatore Sportivo 360”, il programma dedicato a tutti gli altri sport al di fuori del calcio, uno spazio curato e condotto dal giornalista Carlo Alberto Melis, caposervizio delle pagine sportive de L’Unione Sarda, che delle altre discipline è un vero promulgatore. «Bisogna riconoscere che in Sardegna, così come nel resto dell’Italia, la cultura sportiva dominante è quella pallonara. Però non si può negare che negli ultimi anni i più grandi successi siano arrivati da altre discipline. Abbiamo avuto sei medaglie olimpiche (quattro d’oro) e due paralimpiche, credo che questo basti». Appassionato di tutti gli sport, tifoso rossoblù «nato nel giorno di Cagliari-Vasas» come ama ripetere sempre, non ha disdegnato di provare di persona a cimentarsi in alcune delle discipline sportive che racconta, dalla maratona all’ironman, sino all’ultima pedalata dedicata a Gigi Riva, mille chilometri da Leggiuno a Cagliari.

Quindi, tutto quello che non è calcio troverà spazio nella mezzora settimanale: «Quello che vorremmo fare in questo contenitore - prosegue Melis - è dare riconoscimento alle discipline sportive, tradizionali o emergenti, che in Sardegna lavorano tanto, che nascondono una grande passione e spesso risultati sorprendenti ma poco reclamizzati e che spesso per ragioni di spazio non riusciamo a fare del tutto sul giornale».

RIPRODUZIONE RISERVATA