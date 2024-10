"L’Informatore Calcio a 5”, Matteo Vercelli e il pianeta futsal 

Guai a chiamarlo “calcetto”, meglio andare sulla definizione internazionale “futsal” per una disciplina che sembra giovane ma non lo è, visto che i primi a praticarlo furono i sudamericani negli anni '30. In Italia arrivò tra gli anni '50 e '60 soprattutto nel Lazio. In seguito lo sbarco in Sardegna, giocato sui campi da tennis agli albori. Fino all'epoca di diverse squadre che si sono affacciate sino alla serie A.

Una disciplina in crescita, con sempre più appassionati che seguono le formazioni isolane impegnate nei campionati nazionali, regionali e femminili. E se prima il calcio a 5 era diffuso soprattutto nel sud dell'Isola, in particolare nel Cagliaritano, oggi il futsal è rappresentato in quasi tutta la regione, con società diventate realtà importanti anche nel nord (Sassari e Alghero), in Gallura (Arzachena). e Olbia), nell'Oristanese e nel Sulcis.

Radio e tv

E si parla di futsal nella trasmissione “L'Informatore Calcio a 5”, in onda ogni mercoledì dalle 18,30 alle 19, su Radiolina e Videolina, condotta dal giornalista de L'Unione Sarda Matteo Vercelli. Uno dei segmenti sportivi della settimana di radio e tv. Oltre a commentare i risultati e le classifiche del fine settimana, si raccontano le storie delle società, dei loro protagonisti (dirigenti, tecnici, giocatori e collaboratori) ei progetti di scuola di futsal e dei settori giovanili, ricetta unica per garantire un futuro di successi . Varcando anche il mare grazie ai diversi atleti sardi che stanno giocando anche nel massimo campionato di serie A. (lc)

