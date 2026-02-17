“L’Informatore Calcio a 5” con Villaspeciosa e Fanni 

Risultati, classifiche, commenti e analisi sui campionati di futsal con le voci dei protagonisti: tutto questo ne “L’Informatore Sportivo Calcio a 5”, in onda oggi dalle 18.30 alle 19, su Radiolina e Videolina. Ospiti in studio, con Matteo Vercelli, una rappresentanza del Villaspeciosa che disputa il campionato nazionale di serie B maschile, oltre ad avere un settore giovanile con numeri importanti. Inoltre ci sarà un collegamento da Sassari per parlare della realtà della Fanni Futsal, protagonista nella serie C1 regionale.