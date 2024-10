“L’Informatore”: calcio a 5 con Vercelli 

Ritorna l’appuntamento settimanale con L’informatore sportivo di calcio a 5. Oggi dalle 18,30 alle 19, in diretta su Radiolina e Videolina, ospiti in studio con Matteo Vercelli ci saranno Fabrizio Righetto e Massimo Diana, presidente e allenatore del Quartu impegnato nel campionato di serie B, e Sandro Mura e Marcio Belleboni, ds e giocatore del Sestu Sardinia Futsal che prende parte del massimo torneo regionale di C1. Previsto un collegamento Skype per parlare anche dell’Ichnos Sassari.