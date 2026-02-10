VaiOnline
Radiolina/Videolina
11 febbraio 2026 alle 00:36

L’Informatore Calcio a 5 con Elmas e Serramanna  

Nuovo appuntamento con l’Informatore sportivo Calcio a 5, oggi dalle 18,30 alle 19, su Radiolina e Videolina. Ospiti in studio, con Matteo Vercelli, ci saranno una rappresentanza dell’Elmas che disputa il campionato di serie B maschile nazionale e del CCC Serramanna, impegnato nella C1 regionale. Spazio a risultati, classifiche e analisi di tutti gli altri tornei, nazionali e regionale, maschili e femminili, con dei contributi video sugli ultimi risultati nei campionati di serie B e C femminili.  

