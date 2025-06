“L’Informatore 360” 

Sono racconti di viaggio quelli che propone l’appuntamento odierno con “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale condotto dal giornalista Carlo Alberto Melis, in diretta simultanea dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina. In studio ci saranno il villacidrese Giorgio Carta, reduce dall’esperienza al Giro d’Italia come meccanico neutro della corsa, e Gianluca Manca, skipper di “Charlie”, a bordo della quale ha conquistato il successo nella Sardinia Race, la regalata velica d’altura attorno alla Sardegna. Assieme a lui, Carlo Conte, un altro degli organizzatori della manifestazione che, in questa terza edizione ha visto gli equipaggi fare i conti con condizioni estreme, dalla bonaccia al forte scirocco.