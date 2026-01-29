VaiOnline
30 gennaio 2026 alle 00:27

“L’Informatore 360” tra marcia e ciclismo 

Gli sport individuali sono protagonisti a “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale in onda in diretta ogni venerdì dalle 18.30 alle 19, su Radiolina e Videolina. In studio, ospite del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, il ciclista di San Vito, Ignazio Cireddu, che fra poco meno di quattro settimane prenderà parte al Giro della Sardegna per professionisti. In collegamento, il marciatore sassarese delle Fiamme Gialle, Andrea Agrusti, azzurro olimpico, reduce dal successo nel campionato italiano su distanza maratona (42,195 km).

