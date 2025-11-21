VaiOnline
Radiolina/Videolina.
21 novembre 2025 alle 01:11

L’Informatore 360 scala (anche le marce) 

L’arrampicata sportiva e i motori convivono nella puntata odierna de L’Informatore Sportivo 360, il settimanale che va in onda su Radiolina e Videolina ogni venerdì in diretta dalle 18.30 alle 19. Ospiti del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis saranno il presidente dell’Aci Cagliari, Antonello Fiori, che illustrerà i prossimi appuntamenti automobilistici, e Andrea Lostia, giovane climber che ha recentemente superato una parete di grado 9a, impresa mai riuscita a un sardo.

