L’Informatore 360 scala (anche le marce) 

L’arrampicata sportiva e i motori convivono nella puntata odierna de L’Informatore Sportivo 360, il settimanale che va in onda su Radiolina e Videolina ogni venerdì in diretta dalle 18.30 alle 19. Ospiti del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis saranno il presidente dell’Aci Cagliari, Antonello Fiori, che illustrerà i prossimi appuntamenti automobilistici, e Andrea Lostia, giovane climber che ha recentemente superato una parete di grado 9a, impresa mai riuscita a un sardo.

