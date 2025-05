“L’Informatore 360” 

Ancora una puntata monografica (è la quarta stagionale) per “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale in diretta oggi su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19. Al microfono del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis ( foto ) ci sarà Elisabetta Curridori. La 33enne triatleta professionista di Villacidro, che vive in Catalogna ed è nell’Isola per una breve vacanza, racconterà la propria storia, fatta di bellissimi successi ma anche di tante difficoltà per emergere in una disciplina fatta di grande impegno e lunghi allenamenti quotidiani. Un personaggio di altissimo profilo (tecnico e soprattutto umano) ma anche uno dei rari casi di donne sarde alla ricerca della propria affermazione come professioniste nel mondo dello sport.