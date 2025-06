“L’Informatore 360” ospita Dalia Kaddari 

Un’altra puntata monografica (sarà la quinta di questa prima stagione) per L’Informatore Sportivo 360, il settimanale che va in onda in diretta ogni venerdì dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina. Al microfono del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, per questo terz’ultimo appuntamento stagionale prima della pausa estiva, ci sarà una delle sportive più amate nell’Isola, la velocista azzurra Dalia Kaddari. La poliziotta di Quartu è reduce dalla partecipazione al Golden Gala di Roma.