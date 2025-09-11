“L’Informatore 360”, la parola ai dirigenti 

Sono protagonisti i dirigenti nel secondo appuntamento stagionale con “L’Informatore Sportivo 360”, in onda ogni venerdì dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e in contemporanea su Videolina. Al microfono del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, ci sarà il presidente regionale del Coni, che la settimana prossima assegnerà le annuali benemerenze. Assieme a lui, lo storico (dal 1993...) presidente del Cagliari Baseball, Aldo Pisano, e Guido Calì organizzatore della 17ª Ohana Mana Cup di ocean racing.

RIPRODUZIONE RISERVATA