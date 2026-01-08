VaiOnline
Radiolina/Videolina.
09 gennaio 2026 alle 00:10

“L’Informatore 360” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lo sport senza età e senza confini. La puntata odierna dell’Informatore Sportivo 360, il settimanale che va in onda ogni venerdì dalle 18.30 alle 19 in diretta su Radiolina e Videolina, spazia dallo sport giovanile a quello “over”, dalle discipline individuali a quelle di squadra, sino allo sport inclusivo. In studio, assieme al giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, due ospiti d’eccellenza: l’ex (ma neppure tanto) cestista Sabrina Sussarello, oggi responsabile per il settore femminile del progetto Golden Players, e Andrea “Bubu” Melis, cagliaritano, tennista in giovane età, poi apprezzato tecnico e istruttore, che ha raccontato in due coraggiosi libri (Tennis aut) la propria esperienza di padre di un bambino autistico.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 