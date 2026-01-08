“L’Informatore 360” 

Lo sport senza età e senza confini. La puntata odierna dell’Informatore Sportivo 360, il settimanale che va in onda ogni venerdì dalle 18.30 alle 19 in diretta su Radiolina e Videolina, spazia dallo sport giovanile a quello “over”, dalle discipline individuali a quelle di squadra, sino allo sport inclusivo. In studio, assieme al giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, due ospiti d’eccellenza: l’ex (ma neppure tanto) cestista Sabrina Sussarello, oggi responsabile per il settore femminile del progetto Golden Players, e Andrea “Bubu” Melis, cagliaritano, tennista in giovane età, poi apprezzato tecnico e istruttore, che ha raccontato in due coraggiosi libri (Tennis aut) la propria esperienza di padre di un bambino autistico.