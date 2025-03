L’Informatore 360 di mare, vento e terra 

Di mare, vento e di terra: “L’informatore Sportivo 360” dedica la puntata odierna (dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina) a due sport che si svolgono nella natura e trovano in Sardegna le condizioni ideali. Al microfono del conduttore Carlo Alberto Melis, il campione di kiteboarding Andrea Principi (in procinto di difendere il titolo al Red Bull King of the Air di Porto Pollo) e due organizzatori ciclistici dediti al settore gravel (sterrato): Massimiliano Molon (Shardana) e Tonino Scarpitti (GiroSardegna).